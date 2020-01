Coronavirus: viene gestito “come se fosse appartenente alla classe A”

“Il nuovo virus, pur essendo per il momento classificato come di tipo B quanto a pericolosità (al pari di quelli della Sars, dell’Aids e della Polio), viene gestito come se fosse appartenente alla classe A (la stessa del colera e della peste)“. Ad affermarlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso di un’informativa urgente alla Camera sulle iniziative per contrastare la diffusione del coronavirus.

A stretto giro la replica di Matteo Salvini, in un post su Facebook: “Il ministro della Salute finalmente arrivato in Senato (dopo le pressioni della Lega) ha appena ammesso che in Cina il coronavirus è trattato e considerato pericoloso ‘come la peste e il colera’ e ha parlato di ‘elevata probabilità di diffusione globale’ del virus. Altro che speculazione, questa è la verità”. “Ogni giorno arrivano in Italia decine di voli dalla Cina: ci vogliono controlli, controlli e ancora controlli. Altro che frontiere aperte…“, conclude il leader della Lega.