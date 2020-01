Coronavirus: primo caso di contagio tra persone negli Usa

Nell’Illinois si è verificato il primo caso degli Stati Uniti di contagio da persona a persona del coronavirus proveniente dalla Cina. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie federali. Inoltre in Cina Xi annuncia linea dura contro i trasgressori. I funzionari che non seguiranno le indicazioni del presidente Xi Jinping contro il coronavirus di Wuhan saranno puniti in caso di violazione della gestione delle risorse, di atti illegali o di bugie e falsificazioni materiali.

E’ il monito postato sul suo sito dalla Commissione centrale per l’ispezione disciplinare, l’Anticorruzione del Partito comunista cinese (Pcc). La mano pesante sarà usata anche “contro chi è deficitario nel perseguire i propri doveri e chi si appropria delle risorse per l’emergenza e di materiali”.

La situazione in Italia: falso allarme a Pisa, nessun caso sospetto in Emilia Romagna

“In merito ai presunti casi di infezione da Coronavirus all’ospedale di Cisanello, riportati questa mattina sulla stampa locale, l’Aou di Pisa comunica che i risultati delle analisi effettuate sui campioni inviati all’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma hanno dato esito negativo”. Lo riporta l’azienda ospedaliera universitaria in una nota.

“Non c’è nessun allarma ma solo attenzione. In Italia, attualmente, non ci sono casi di nessun tipo di Coronavirus”. Così, la direttrice generale del settore Cura della persona, Salute e Welfare, Kyriakoula Petropulacos, a margine di una conferenza stampa in Regione Emilia-Romagna. “Il nostro Paese – spiega – ha messo in campo delle misure assolutamente tutelanti rispetto anche agli arrivi in aeroporto di persone che provengono dalle zone dove l’infezione è diventata epidemica e noi siamo in stretto contatto con il ministero della Salute e l’Istituto superiore di Sanità che aggiornano, quasi quotidianamente, le diverse indicazioni e, a livello regionale, ci preoccupiamo di fare in modo che si traducano in indicazioni operative per le nostre aziende su come comportarsi nelle varie tipologie di situazioni”.