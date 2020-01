Coronavirus, Conte: “Confermati i primi due casi in Italia, situazione seria ma non ci faremo trovare impreparati”

Stanza d’albergo sigillata nel centro di Roma dove negli ultimi giorni aveva soggiornato la coppia di cinesi ora ricoverata all’ospedale Spallanzani per coronavirus. E altre misure di prevenzione potrebbero essere applicate per veicoli e persone con cui era entrata in contatto la coppia. Sono dunque stati accertati due casi di coronavirus a Roma. “I due casi accertati sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese“. E’ quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Siamo vigili e molto attenti: non ci siamo fatti trovare impreparati” ha detto il presidente del consiglio.

“Lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore. Non c’è nessun motivo di creare panico e allarme sociale” ha dichiarato Conte. Sono in corso “attente verifiche per ricostruire il percorso” dei due turisti cinesi e “per isolare i loro passaggi, per evitare assolutamente qualsiasi rischio ulteriore rispetto a quello già accertato“, ha concluso Conte.

“L’insorgenza di casi di Coronavirus in Italia è un fatto abbastanza normale se pensiamo alla statistica, visto che in Europa ci sono già dieci casi. Era abbastanza probabile, lo dicevano già da tempo i nostri scienziati”, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Palazzo Chigi. “La situazione è seria ma non bisogna fare allarmismi, la situazione è totalmente sotto controllo” precisa il ministro della salute Speranza.

A ROMA BUS SCORTATO IN OSPEDALE:

Un autobus con a bordo diversi turisti cinesi è stato scortato dalla polizia fino all’ospedale Spallanzani di Roma per i controlli sul Coronavirus. In base a quanto si apprende i turisti sarebbero giunti in Italia con il medesimo tour operator della coppia soccorsa in un albergo i cui casi sono stati confermati dopo essere risultati positivi al virus proveniente dalla Cina.

Leggi anche: