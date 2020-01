Coronavirus, Conte: “No agli allarmismi, l’Italia è vigile”

“L’Italia è in prima linea per le misure di prevenzione e contrasto a questo virus. Confermiamo la nostra massima attenzione, ci manteniamo aggiornati per intensificare, se necessario, le nostre cautela. Già adesso, senza necessita’ di diffondere allarmismi e che si alimenti alcuna forma di panico, noi stiamo adottando tutte le iniziative per fronteggiare i rischi connessi al coronavirus. Non siamo preoccupati, ma siamo vigili“: lo ha affermato il premier Giuseppe Conte da Sofia, riferendosi all’emergenza coronavirus.