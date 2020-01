Coronavirus, coppia ricoverata a Roma: si sta ricostruendo il percorso fatto dai due cinesi, Verona una delle tappe certe

La coppia cinese proveniente da Whuan e ricoverata allo Spallanzani di Roma per Coronavirus è in condizioni discrete. La moglie ha un interessamento polmonare e un po’ di febbre. Il marito ha un interessamento polmonare più pronunciato. E’ quanto emerge dalla conferenza stampa svoltasi nel nosocomio romano. In tutto sono ricoverati 12 pazienti provenienti dalle zone della Cina. Presentano sintomi modesti e sono sottoposti a test: altri 9 sono stati isolati e già dimessi dopo il risultato negativo. Altri 20 asintomatici che hanno avuto contatti primari con la coppia sono in osservazione.

Durante il soggiorno, la coppia risultata positiva al Coronavirus “avrebbe limitato gli spostamenti all’interno e fuori l’albergo Palatino, indossando mascherine“. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in conferenza stampa. I due cinesi, inoltre, non si sono fermati a Milano dopo essere atterrati a Malpensa il 23 gennaio scorso. Lo precisa l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. L’assessore ha precisato che i controlli a Malpensa sono gestiti direttamente dal ministero. La coppia di cinesi, a quanto si apprende, si sarebbe diretta a Verona.

“La situazione è tranquilla. Nessuno si è tirato indietro, siamo tutti regolarmente qui a lavorare”. Così Enzo Ciannelli direttore del Grand Hotel Palatino a Roma, alle telecamere di Skynews24, a proposito dei due turisti cinesi che hanno contratto il Coronavirus e che hanno soggiornato nell’albergo. La conferma della positività “L’abbiamo avuta pochi minuti prima della conferenza stampa di ieri. La stanza è stata sigillata in via precauzionale il giorno stesso“, ha fatto sapere.