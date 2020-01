Coronavirus: coppia di turisti contagiati a Roma, nessun controllo all’arrivo a Milano

Sono ricoverati da ieri allo Spallanzani di Roma due turisti cinesi, marito e moglie, 66 e 67 anni, originari di Wuhan: hanno contratto il Coronavirus, ma non sono stati sottoposti ad alcun controllo quando sono arrivati in Italia.

Il tutto si spiega con il confronto delle date: il loro volo è arrivato all’aeroporto di Malpensa il 23 gennaio, mentre i controlli sanitari disposti dal Ministero della Salute sono scattati da domenica 26 gennaio.

In ogni caso, c’è da considerare che, anche se i controlli fossero stati effettuati e i medici fossero saliti a bordo per misurare la temperatura ai passeggeri con termometri digitali (come accaduto nei giorni seguenti), è quasi certo che non sarebbe emerso nulla, in quanto, si ricordi, il periodo di incubazione del virus è asintomatico e dura 14 giorni.