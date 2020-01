Coronavirus, è delirio in Cina: scene di panico a Wuhan, cittadini collassano per strada e nei negozi [VIDEO]

Il coronavirus preoccupa il mondo intero. Il governo cinese sta prendendo diverse misure e precauzioni per frenare il diffondersi dell’epidemia, con intere città messe in quarantena e blocco dei rilasci dei passaporti. Si sta cercando inoltre di risalire al paziente zero, ovvero colui dal quale è partita l’epidemia, ma sembra impossibile considerando le migliaia di persone infette e soprattutto il fatto che i sintomi non siano uguali per tutti, e dunque potrebbero sfuggire dei passaggi. Sui social, intanto, si diffondono video e immagini provenienti dalla Cina in particolare da Wuhan, città dalla quale è partita l’epidemia. Non è noto se si tratti di fake news o di episodi effettivamente accaduti, ma a giudicare dalle immagini sembra tutto molto realistico. GUARDA IL VIDEO: