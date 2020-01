Coronavirus, giovane cinese in viaggio di nozze ricoverato a Napoli con sintomi sospetti: le analisi hanno escluso il virus

Pericolo scongiurato. Non era infezione da Coronavirus quella che ha colpito un uomo cinese ricoverato al Cotugno di Napoli. Lo confermano le analisi realizzate all’Istituto Spallanzani di Roma che aveva fatto scattare le procedure di controllo. Il sospetto caso riguarda un 28enne che si trova a Napoli in viaggio di nozze. L’uomo è arrivato nove giorni fa dalla provincia di Ubei, nella provincia di Wuhan, città dove è esplosa l’epidemia. Il giovane ha accusato alcuni sintomi assimilabili al coronavirus tra cui febbre e polmonite.

E’ stato portato all’ospedale Pellegrini e poi subito ricoverato all’ospedale Cotugno, specializzato in malattie infettive, dove è stato sottoposto al tampone test per capire se si trattasse di coronavirus. Le analisi realizzate all’Istituto Spallanzani di Roma a scopo cautelativo hanno escluso il virus. Il giovane cinese si trova attualmente in isolamento e a puro scopo precauzionale è stata ricoverata anche sua moglie.