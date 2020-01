Coronavirus in Italia, terzo caso sospetto in Puglia ma Speranza rassicura: “Ci sono le condizioni per monitorare la situazione con serenità”

In Italia, sono stati confermati i primi due casi di coronavirus in due turisti cinesi in visita nel nostro Paese dal 23 gennaio. Ora emerge un terzo caso sospetto di coronavirus in Puglia. Si tratta di una donna 43enne, residente a Ruffano, in Salento, rientrata lo scorso 18 gennaio da Wuhan, in Cina. Lo conferma il capo dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro. Nel pomeriggio è andata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce con febbre, tosse e difficoltà respiratorie ed è scattato il protocollo di sicurezza: la donna è stata portata a bordo di un’ambulanza al Policlinico di Bari dove è stata messa in isolamento.

Emiliano: da lunedì in Puglia attuato il protocollo operativo

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato questo pomeriggio in collegamento da Bari alla riunione convocata dal Capo Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, presieduta dal Premier Giuseppe Conte, alla presenza del ministro della Salute Roberto Speranza. A margine della riunione Emiliano ha dichiarato: ”La Regione Puglia ha insediato la task force per il coronavirus coordinata dal direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro. La task force ha provveduto a varare ed inoltrate tempestivamente a tutte le direzioni strategiche un protocollo operativo – attivo dallo scorso lunedì – per la gestione di possibili casi sospetti di infezione da nuovo Coronavirus. Anche l’ordine dei medici ha ricevuto il protocollo. Perciò, per qualsiasi dubbio tutti i cittadini possono rivolgersi ai propri medici di famiglia o pediatri”. Presenti alla riunione dalla sede di Bari della Protezione Civile anche il dirigente di sezione Mario Lerario e i vertici della Protezione civile regionale, il vice presidente Antonio Nunziante, il consigliere delegato Ruggiero Mennea, il capo dipartimento Salute Vito Montanaro.

Speranza: “Ci sono le condizioni per monitorare la situazione con serenità”

“Siamo al lavoro: ci sono tutte le condizioni nel nostro Paese per poter seguire con la massima attenzione questa vicenda. Abbiamo scelto un livello di attenzione che in questo momento è davvero il più alto in Europa e ci sono tutte le condizioni, ora anche con la scelta del Commissario per l’emergenza, per poter monitorare la situazione nella massima serenità“. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine della riunione del Comitato operativo della Protezione Civile dedicata all’emergenza Coronavirus. Con la dichiarazione dello stato di emergenza decisa dal Consiglio dei ministri, ha spiegato Speranza, “abbiamo fatto una misura cautelativa, abbiamo elevato fin dall’inizio la soglia di salvaguardia e di controllo. Siamo in questo momento l’unico Paese europeo che ha interrotto i voli con la Cina e che ha immediatamente adeguato la propria impostazione istituzionale all’indicazione che ieri è arrivata dall’Oms, che è l’organismo che delibera lo stato di emergenza globale sul piano sanitario”. Speranza ha voluto infine diffondere “un messaggio di tranquillità: l’Italia è un grande Paese, abbiamo uno dei migliori servizi sanitari del mondo”.

Speranza: “Borrelli commissario punto di coordinamento essenziale”

“La Protezione civile, che fin dal primo giorno è stata all’interno della task force, avrà un ruolo e la funzione di commissario affidata al capo dipartimento Angelo Borrelli svolgerà un ruolo ancora più importante, fondamentale, di coordinamento fra i tanti pezzi che giocano questa partita“. È quanto spiega il ministro della salute Roberto Speranza, al termine della riunione operativa nella sede della Protezione civile con il premier Giuseppe Conte e il capo dipartimento Borrelli, nominato commissario per l’emergenza coronavirus. Speranza ricorda che “dentro questa partita ci sono le regioni, che hanno un ruolo essenziale dentro il servizio sanitario nazionale; ci sono vari ministeri, non solo la Salute ma anche gli Esteri, la Difesa, le Infrastrutture: avere un punto di coordinamento diventa fondamentale“.