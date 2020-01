Coronavirus: lavori in corso per ospedale dei record a Wuhan, pronto tra pochi giorni [FOTO]

Lavori in corso per la costruzione del secondo ospedale d’emergenza di Wuhan, luogo d’origine dell’epidemia di coronavirus: ospiterà 1.600 posti letto, 300 in più rispetto al progetto iniziale. Secondo China Construction Third Engineering Bureau Co., Ltd. che guida il progetto, il Leishenshan Hospital sarà grande 60mila metri quadrati e potrà ospitare oltre 2mila medici. Seguendo il modello di trattamento della SARS di Pechino, Wuhan sta costruendo due ospedali. Si prevede che le due strutture entreranno in funzione il 3 e il 5 febbraio.