Coronavirus: Msc Crociere ha rafforzato “le misure precauzionali”

Msc Crociere ha reso noto di avere rafforzato “le misure precauzionali a tutela della salute dei passeggeri su tutte le navi della flotta“. Alla luce delle conseguenze generate dalla diffusione del coronavirus in Cina, Msc Crociere riferisce di avere “immediatamente adottato tutte le misure precauzionali necessarie per la salvaguardia della salute dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo di tutte le navi della compagnia“.

Msc Crociere riferisce di avere “intrapreso una serie di iniziative già a partire dal 24 gennaio“.

La compagnia ha inoltre assicurato che non è stato registrato “nessun caso di coronavirus a bordo” delle navi di Msc Crociere.

“A chiunque abbia viaggiato o visitato la Cina continentale negli ultimi 30 giorni verrà negato l’accesso alla nave” afferma Msc Crociere che tra le iniziative a tutela ha disposto anche che “tutti gli ospiti e l’intero equipaggio saranno sottoposti obbligatoriamente a scansioni termiche no touch prima dell’imbarco di ogni crociera gestita da Msc Crociere in qualsiasi parte del mondo“. Inoltre, Msc Crociere spiega che “a tutte le persone che presentano segnali o sintomi di malattia come febbre (=38 C ° / 100,4 F °) brividi, tosse o difficoltà respiratorie sarà negato l’imbarco“. “Eventuali passeggeri che dovessero manifestare sintomi di febbre saranno isolati nella loro cabina e la stessa misura -prosegue la compagnia- sarà applicata coloro che soggiornano nella stessa cabina e ai membri della famiglia, così come qualsiasi membro dell’equipaggio che potrebbe essere entrato in contatto con passeggeri“.