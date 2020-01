Coronavirus: 769 nuovi casi nelle ultime 24 ore, “l’infezione si circoscriverà da sola”

La commissione nazionale di sanità cinese ha reso noto che sono stati registrati 769 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, fino alla mezzanotte di domenica. I decessi legati sono a quota 81, mentre i casi accertati dell’infezione in Cina ammontano a 2.835, secondo l’ultimo bollettino fornito dalla tv statale Cctv, aggiornato alle 18:00 locali (le 11:00 in Italia), in base alle comunicazioni delle autorità sanitarie.

Con un bilancio in continuo aumento, la Cina tenta di contenere la malattia virale estendendo le vacanze di Capodanno lunare per indurre i cittadini a restare a casa ed evitare di diffondere l’infezione.

Gli sforzi per contenere l’epidemia sono iniziati con la sospensione del 22 gennaio dei collegamenti aerei, ferroviari e di autobus a Wuhan, città di 11 milioni di abitanti nella Cina centrale dove il virus è stato rilevato per la prima volta il mese scorso. Il blocco si è esteso a un totale di 17 città, con oltre 50 milioni di persone.

Secondo l’infettivologo tedesco Rolf Hilgenfeld, dell’Università di Lubecca, l’infezione causata dal nuovo coronavirus 2019-nCoV, responsabile dell’epidemia di polmonite in Cina, è autolimitante: dopo un certo lasso di tempo – ha spiegato in un’intervista al China Media Group – quando un sufficiente numero di persone avrà prodotto i necessari anticorpi, la continua diffusione del virus potrà essere circoscritta, ponendo fine alla propagazione dell’epidemia.