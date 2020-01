Coronavirus: nuovo caso sospetto in Puglia

Secondo caso sospetto di Coronavirus in Puglia dopo quello (rivelatosi infondato) di una cantante lirica di rientro da un tour in Cina: lo ha confermato il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia.

Si tratta di una cittadina cinese, residente in Salento, che due giorni fa si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce con febbre alta e difficoltà respiratorie: avrebbe avuto contatti a Roma con alcuni suoi connazionali provenienti dalla zona di Wuhan in Cina, epicentro dell’epidemia.

La donna è stata messa in isolamento e sono stati effettuati i prelievi, inviati all’Istituto nazionale per le Malattie infettive Spallanzani di Roma. La paziente da Lecce è stata trasferita al Policlinico di Bari, centro di riferimento regionale per i casi sospetti da Coronavirus.