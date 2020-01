Coronavirus, presunto caso a New York ma le autorità negano: “Contagio possibile anche senza sintomi”

Alcune zone del Queens hanno ricevuto un monito ad essere prudenti in caso di visita all’ospedale Elmhurst per un possibile caso di coronavirus. Lo scrive il Daily News. Il messaggio dice che un uomo asiatico di circa 50 anni e’ stato ricoverato in quell’ospedale con il virus cinese, ma il dipartimento sanita’ della citta’ ha riferito di non avere per ora alcuna informazione su casi confermati di coronavirus a New York.

“Contagio possibile anche senza sintomi”

Il coronavirus può essere trasmesse anche da persone che non manifestano sintomi. Lo ha sottolineato Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale Usa per le allergie e le malattie infettive, fra i maggiori esperti al mondo sulle malattie infettive, commentando in una conferenza stampa i risultati di uno studio pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’.

“Non c’è dubbio, dopo aver letto questo articolo – ha affermato Fauci – che si sta verificando una trasmissione asintomatica”, riporta la Cnn. Nello studio, i ricercatori tedeschi descrivono quattro colleghi che si sono infettati attraverso trasmissione asintomatica. “Erano stati a dei workshop insieme, sono andati alla mensa aziendale insieme”, ha spiegato alla Cnn Camilla Rothe, specialista in malattie infettive in Germania e co-autrice del lavoro. Tutto è partito da una donna di Shanghai che ha incontrato i 4 uomini nell’azienda vicino a Monaco il 20 gennaio: la cinese stava bene durante questa trasferta tedesca.

Nel giro di otto giorni, ai quattro dipendenti della società è stato diagnosticato il coronavirus. Nessuno di loro si è ammalato in modo grave, ma Fauci evidenzia che è preoccupante pensare che avrebbero potuto trasmettere il virus a qualcuno che avrebbe potuto sviluppare complicanze potenzialmente fatali. E tutto questo in assenza di sintomi. Su questo punto gli scienziati e gli studi, però, non concordano, perché altri lavori dimostrerebbero che il contagio non avviene da pazienti asintomatici.