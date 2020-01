Coronavirus, Spallanzani blindato: coppia contagiata in isolamento, altri 18 in osservazione

Una coppia di cittadini cinesi in viaggio a Roma è risultata positiva al coronavirus, ed è ricoverata in isolamento all’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma.

Altri 18 cittadini cinesi sono sotto osservazione perché facevano parte dello stesso gruppo della coppia in vacanza a Roma. “Sono arrivati ieri in autobus e sono sotto osservazione, le loro condizioni sono buone ma voglio rassicurare che l’ospedale è operativo e non chiuso come scritto da qualche giornale,” spiega all’Adnkronos Salute Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani.

La coppia positiva al coronavirus, originaria di Wuhan, è in condizioni stabili.

Lo Spallanzani è blindato: gli ingressi sono presidiati dalla Polizia e dai vigilantes, e sono poche le persone che entrano o escono dall’ingresso principale.