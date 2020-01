Costa Concordia: 8 anni fa il naufragio, domani una messa all’Isola del Giglio

Era la sera del 13 gennaio 2012, quando la nave da crociera Costa Concordia in navigazione da Civitavecchia a Savona naufragò presso l’Isola del Giglio, in Toscana, dopo aver urtato gli scogli.

A bordo erano presenti 4.229 persone (3.216 passeggeri e 1.013 membri dell’equipaggio): 32 le vittime.

Per ricordare il drammatico evento domani, a mezzogiorno, è prevista una messa in suffragio delle vittime sull’Isola del Giglio, a seguito della quale verrà lanciata una corona in mare, nel luogo in cui è avvenuto l’impatto con la scogliera.

Alle 21:45, l’orario in cui la nave ha toccato lo scoglio, tutte le imbarcazioni presenti suoneranno in porto.