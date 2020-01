Crisi senza precedenti per la Royal Family, Elisabetta convoca un summit e William ‘piange’ per Harry: “non posso più proteggerlo”

E’ crisi in Gran Bretagna dopo la scelta di Harry e Meghan di allontanarsi definitivamente alla famiglia reale, rinunciando ai ruoli ‘senior’ e divenendo così indipendenti. La regina Elisabetta ha trascorso oggi la domenica preparandosi alla riunione di famiglia prevista per domani, durante la quale sarà deciso il futuro dei duchi di Sussex. La regina ha convocato per il vertice di lunedì il nipote Harry, il fratello maggiore di William e il figlio Carlo. Secondo i media, Meghan parteciperà telefonicamente, visto che è già partita per il Canada, dove si trova con il figlioletto Archie. Buckingham Palace ha dichiarato che “varie possibilità” saranno discusse, mentre la regina vuole risolvere tutto entro “giorni, non settimane“. Il Palazzo ha sottolineato, comunque, che “per qualsiasi decisione servirà tempo per l’applicazione“.

E’ necessario sbrogliare diverse matasse burocratiche: chi pagherà per la sicurezza della coppia, attualmente finanziata dai contribuenti? Quali attività remunerative potranno svolgere e quali conseguenze fiscali ci sarebbero con un trasferimento in Canada o Usa? La regina vuole che l’allontamento non sia brusco e repentino, per mantenere stretti i legami familiari. Gli amici di Meghan e Harry hanno raccontato ai tabloid che la coppia si è sentita spinta ai margini dal desiderio della famiglia di concentrarsi sulla linea di successione, cioè Carlo, William e George. Per Tom Bradby, giornalista tv vicino ai duchi di Sussex, è meglio che la Casa reale trovi un accordo pacifico: “Ho un’idea di quel che potrebbe emergere in una intervista lunga, senza censure, completa” a Meghan e Harry, “non penso sarebbe carino“.

La coppia è apparsa, dal matrimonio in poi, sempre più infelice, anche per la costante pressione dei media. Harry li accusa della morte della madre Diana, a Parigi nel 1997 in un incidente d’auto mentre era inseguita dai fotografi, nonché di perseguitare la moglie anche con toni razzisti e di essere invadente oltre i limiti.

Ed è quasi rottura fra il duca di Sussex e il fratello maggiore William, un tempo inseparabili. A sancirla è stata un’intervista al Sunday Times del principe ereditaro, secondo in linea di successione al trono dopo il padre Carlo. Se Harry qualche settimana fa aveva evocato in tv “strade diverse” rispetto al primogenito, parlando di “alti e bassi” nella loro relazione, William replica ora mettendo da parte ogni sfumatura: “Ho tenuto il braccio sulle spalle di mio fratello per tutta la vita, adesso non posso più farlo, siamo entità separate. Sono rattristato – spiega William riferendosi a Harry e Meghan -, ma l’unica cosa che possiamo fare e’ tentare di sostenerli sperando che arrivi il giorno in cui saremo di nuovo in sintonia. Tutti parte della stessa squadra“.