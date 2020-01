Cultura: “Maratona Mozart” al Mauriziano di Torino

Per la prima volta in un ospedale Maratona musicale Mozart al Mauriziano di Torino per festeggiare la nascita del grande compositore. Quando l’arte si fa cura. Nell’ambito delle attività di umanizzazione dei luoghi e delle relazioni di cura secondo la metodologia di teatro sociale e di comunità, il gruppo Salutearte Mauriziano (referenti Pino Fiumanò e Teresa Siena), in collaborazione con la Direzione Aziendale Dr. Maurizio Dall’Acqua e Corrado Rollin Associazione Baretti, porterà la Maratona Mozart all’interno dei luoghi e degli spazi di cura dell’ospedale Mauriziano di Torino.

Il Mauriziano da sempre impegnato a promuovere iniziative culturali ed artistiche volte ad umanizzare i luoghi e le relazioni di cura è la prima Azienda Sanitaria coinvolta in un evento musicale e culturale di tale rilevanza della città. La collaborazione con l’Associazione Baretti segue quella con il Conservatorio G.Verdi di Torino in occasione dell’inaugurazione del pianoforte verticale donato all’Azienda sanitaria dalla ditta Piatino Pianoforti Torino. L’arte e la musica, quale linguaggio universale, sia fruita da spettatori sia partecipata da protagonisti, è stata recentemente riconosciuta, dall’O.M.S. elemento ed esperienza capace di farsi cura e salute non solo per la mente e l’anima ma anche per il corpo.

L’iniziativa mauriziana prevede due giornate dedicate alla musica di Mozart. Sabato 25 gennaio con i concerti mozartiani a cura dei musicisti del Conservatorio di Alessandria dalle ore 15 alle ore 18. In tale occasione verranno eseguiti 13 brani musicali fra suonate per pianoforte e minuetti. Introduce e guida l’evento Corrado Rollin. La domenica dalle ore 15,00 sarà possibile assistere alla proiezione dell’opera buffa in quattro atti “Le Nozze di Figaro”. Una delle più belle registrazioni dell’opera effettuata al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi nel giugno del 2004. La partecipazione alla maratona Mozart è gratuita ed aperta a tutti i pazienti, i dipendenti ed i cittadini fino ad esaurimento dei posti disponibili.