Davos, oggi primo giorno del Forum: attesa per gli interventi di Greta Thunberg e Donald Trump

Al via oggi, con gli attesi interventi della giovane attivista svedese Greta Thunberg e del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, la prima giornata del World Economic Forum di Davos.

Il cambiamento climatico e la necessità di una economia in rotta verso la sostenibilità saranno i temi al centro del dibattito.

Greta interverrà in un panel dal titolo “Forging a sustainable path towards a common future”, mentre il presidente USA parlerà insieme al direttore esecutivo del WEF, Klaus Schwab.

Nel Global Risk Report il WEF ha indicato proprio il clima come principale rischio finanziario per i mercati globali, più ancora delle tensioni commerciali.