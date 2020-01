Decine di persone colpite da una misteriosa polmonite in Cina: controlli negli aeroporti, Oms in allerta

Nella metropoli di Wuhan, nella Cina centrale, una misteriosa malattia polmonare ha colpito almeno 44 persone, di cui 11 in condizioni critiche, mentre sono oltre 120 le persone sotto osservazione perché venute in contatto con gli infetti. Sulla vicenda stanno indagando le autorità sanitarie locali, mentre l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha reso noto di monitorare attentamente la situazione. Intanto gli aeroporti di Singapore e Hong Kong hanno introdotto dei controlli ad hoc per i viaggiatori provenienti da Wuhan. Secondo la stampa cinese, i sintomi ricordano la Sars (Sindrome respiratoria acuta grave), causata da un virus che uccise oltre 700 persone in Cina più di 15 anni fa. L’allarme si è infatti diffuso anche ad Honk Kong dove sono 8 le persone ricoverate, tanto che gli ospedali della Città Stato hanno alzato il loro livello di allerta a ‘grave’. Il sintomo più comune è la febbre, mentre un ristretto numero di casi ha anche insufficienza respiratoria e infezione polmonare. Gli esperti affermano che al momento non è stata rilevata alcuna chiara indicazione della trasmissione della malattia da uomo a uomo. La maggior parte dei casi – secondo quanto riporta la stampa locale – sono stati attribuiti ad un mercato alimentare nei sobborghi di Wuhan, dove sono segnalati animali selvatici che trasportano virus pericolosi per l’uomo. Ma al momento le cause della malattia restano ancora dubbie.