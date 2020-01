Dengue: rischio epidemia in Yemen, morti 78 bambini

Almeno 78 bambini under 16 anni sono morti a causa della dengue in Yemen: si teme un’epidemia nel Paese per altri 52mila casi sospetti.

Le forti precipitazioni, associate al conflitto in corso, avverte Save the Children, ostacolano la fornitura di acqua pulita: di conseguenza le persone usano bacini idrici per raccogliere l’acqua piovana e questi depositi d’acqua scoperti, insieme alla pioggia, hanno contribuito alla diffusione delle zanzare nelle aree colpite, con conseguente aumento dei casi sospetti di dengue.

Secondo Save the Children, se non verranno prese misure urgenti per rafforzare il sistema sanitario, in modo tale da poter individuare tempestivamente i casi sospetti, il totale delle morti (192 persone fino alla fine del 2019) potrebbe aumentare notevolmente.