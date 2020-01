Disastro aereo in Iran, Teheran insiste: “Non è stato colpito da un missile”

“Quello che posso dirvi è che l’aereo non è stato colpito da un missile“: lo ha affermato il capo dell’Ente iraniano per l’Aviazione civile, Ali Abedzadeh, in occasione di una conferenza stampa trasmessa dall’iraniana Press Tv in riferimento all’incidente verificatosi mercoledì, costato la vita a 176 persone a bordo di un Boeing 737 dell’Ukraine International Airlines. “Non hanno alcun valore commenti su quello che è accaduto prima di ascoltare e analizzare i dati delle scatole nere“, ha concluso Abedzadeh.

Respinte dunque le accuse giunte da alcuni Paesi occidentali, tra cui il Canada e il Regno Unito, secondo cui il velivolo sarebbe stato abbattuto da un attacco missilistico iraniano.