Divulgazione scientifica: aperte le candidature per il Premio Nazionale GiovedìScienza

Sono aperte, dal 28 gennaio al 28 febbraio, le candidature per il Premio Nazionale GiovedìScienza, realizzato dall’associazione torinese CentroScienza Onlus nell’ambito della 34a edizione di GiovedìScienza, uno degli appuntamenti italiani più importanti e longevi dedicati alla divulgazione scientifica.

Il bando è aperto ai ricercatori under 35 degli enti di ricerca italiani con l’obiettivo di incoraggiare i protagonisti a comunicare al grande pubblico il proprio lavoro di ricerca.

Il regolamento del bando è disponibile su www.giovedìscienza.it.

In palio somme in denaro e, per il vincitore del Premio GiovedìScienza, l’opportunità di partecipare alla 35a edizione di GiovedìScienza con una conferenza dedicata.

I premi da assegnare sono 4:

PREMIO GIOVEDÌSCIENZA, il merito scientifico è la base di valutazione per selezionare i finalisti, la dote comunicativa ne decreta il vincitore. Una manciata di minuti, durante la competizione finale, per arrivare al cuore e al cervello delle giurie divulgando i risultati del proprio lavoro di ricerca nel modo più semplice, diretto e appassionante possibile. 10 finalisti selezionati da oltre 100 Referees coinvolti. Fin dalla prima edizione il Premio si è confermato vetrina dell’eccellenza scientifico-tecnologica del nostro territorio.

A valutare l’efficacia comunicativa degli interventi dei 10 finalisti saranno una Giuria Tecnica, composta da 5 professionisti (Accademici ed esperti della comunicazione scientifica) e una Giuria Popolare, composta da 5 classi della scuola secondaria di secondo grado.

PREMIO SPECIALE ELENA BENADUCE, per le ricerche dedicate alla persona e alla qualità della vita, assegnato dalla giuria popolare a uno dei dieci progetti finalisti.

PREMIO GIOVEDÌSCIENZA FUTURO rivolto ai candidati che presenteranno uno studio di fattibilità per l’implementazione del progetto e PREMIO INDUSTRIA 4.0 rivolto ai candidati che svilupperanno la loro proposta progettuale partendo dal concetto di Industria 4.0; due riconoscimenti che guardano al mondo delle aziende, assegnati da una giuria composta da rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione.