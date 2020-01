Droni per la prevenzione degli abusi edilizi lungo A58-TEEM

Tangenziale Esterna SpA s’è premurata, nelle scorse settimane, di dotare i Comuni lambiti da A58-TEEM (33 chilometri da Melegnano ad Agrate interconnessi con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste) dell’arma hi-tech ritenuta più idonea a tenere gli ecomostri lontani dall’Autostrada taglia-file.

La Concessionaria ha pubblicato, infatti, sul suo Sito Internet le nuove planimetrie del Tracciato, realizzate con l’ausilio di riprese effettuate da droni, che consentono ai Municipi di uniformare i Piani di governo del territorio, ossia gli strumenti di pianificazione urbanistica, ai divieti di costruzione scattati lungo A58-TEEM.

L’iniziativa assunta dalla Società va inquadrata, dunque, sia nell’ottica del contributo offerto alla tutela dell’ambiente da parte delle Amministrazioni sia con il grandangolo della maggiore sicurezza garantita agli 80.000 utenti che, nei giorni feriali, privilegiano la «Agrate-Melegnano» rispetto a tutte le altre Arterie congestionate dal traffico.

Automobilisti, autotrasportatori e motociclisti clienti dell’Asse con minore incidentalità del Paese (fonte AISCAT) sarebbero esposti, del resto, al rischio di sinistri innescati da limitazioni alla piena visuale di guida se, a meno di 60 metri dalle corsie in contesti extraurbani e a meno di 30 in realtà urbane, dovessero sorgere immobili illegali.

La legge impone, d’altra parte, agli Enti locali di prevedere, nei Pgt adottati, «fasce di rispetto» che rispondano alla duplice esigenza di schermare le carreggiate da corpi emergenti dal suolo vicini alle recinzioni e di mantenere sgombri i terreni adiacenti in modo che gli Operatori del settore possano disporne per eventuali lavori e interventi.

La normativa affida, inoltre, sempre ai Comuni il compito inderogabile di porre vincoli di inedificabilità in corrispondenza del sedime autostradale e sancisce l’obbligo degli stessi Municipi di non rilasciare autorizzazioni a costruire relative a fabbricati, insediamenti produttivi, esercizi pubblici, complessi e magazzini progettati in particelle blindate.

Sebbene risultino responsabili, quindi, esclusivamente le Amministrazioni circa la prevenzione di eventuali abusi edilizi nei pressi di A58-TEEM, Tangenziale Esterna SpA ha deciso di concorrere alla trasparenza delle procedure rendendo accessibili a tutti, tramite il Portale aziendale, le mappe computerizzate del Tracciato Melegnano-Agrate.

Facilitata com’è da legende dei parametri catastali e da sintesi dei Codici vigenti, la consultazione delle planimetrie spiana, insomma, non solo al personale degli Uffici comunali ma anche ai cittadini la soluzione di un problema complesso qual è l’individuazione del punto esatto da cui calcolare inizio e fine delle «fasce di rispetto».

Soprattutto per questa ragione, la sezione specifica risulta tra le più consultate del Sito costantemente aggiornato dalla Società e ha ricevuto, perdipiù, il plauso di diversi Municipi direttamente toccati dall’Arteria azzera-code, il gradimento di molti residenti nei centri ubicati lungo l’Asse e l’apprezzamento di Concessioni Autostradali Lombarde.

C’è da segnalare, infine, che la Concessionaria, sin dall’apertura di A58-TEEM e delle infrastrutture viarie integrate, assicura la massima collaborazione alle Amministrazioni sul fronte della lotta agli abusi edilizi demandando ai suoi addetti sopralluoghi quotidiani dei terreni e ricorrendo ai droni per sorvoli periodici delle «fasce di rispetto».