Due struzzi a spasso tra le calli di Venezia: multati i proprietari

Due struzzi australiani a passeggio tra le calli di Venezia: e’ accaduto oggi nei pressi del Ponte delle Guglie, a poca distanza dalla stazione ferroviaria. La Polizia municipale, dopo essere stata allertata da decine di telefonate di residenti che chiedevano conto degli ‘ospiti’ pennuti incrociati per strada, ha multato i due proprietari per intralcio alla circolazione e violazione del regolamento di igiene degli animali.

Alle due persone, di origine slovena e appartenenti ad un circo che in questi giorni si trova a San Dona’ di Piave, e’ stato applicato anche il daspo urbano. Accertamenti sono in corso da parte di Trenitalia per capire le modalita’ di trasporto degli struzzi in treno da San Dona’ di Piave a Venezia e ritorno.

I due struzzi australiani sarebbero stati portati in centro storico per promuovere uno spettacolo circense. Tra le decine di video postati su Facebook dopo la ‘passeggiata’ fuori programma dei due uccelli in centro storico ve ne sono alcuni che li immortalano lungo il corridoio di un treno regionale.

I proprietari avevano il biglietto per il trasporto dei cani

Hanno acquistato un regolare biglietto del treno i due uomini multati oggi a Venezia dalla Polizia municipale per essere stati sorpresi a camminare per le calli di Venezia in compagnia di due esemplari di emu’ australiani. Lo conferma Trenitalia che sta compiendo accertamenti per verificare, in particolare, come sia avvenuto il trasporto degli uccelli su un treno regionale da San Dona’ di Piave a Venezia e viceversa.

Dai primi riscontri uno dei due uomini si e’ presentato in biglietteria e non ha fatto menzione della presenza dei due emu’. I pennuti erano liberi da guinzagli o sistemi per evitare colpi del potente becco, ma seguiti passo passo da due uomini. I quattro con tutta calma si sono mescolati tra la folla che percorreva oggi il tragitto che unisce nella citta’ lagunare la stazione ferroviaria di Santa Lucia a Strada Nuova, dove sono stati bloccati, multati e fatti rientrare nel primo pomeriggio.