Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Io la campagna elettorale la faccio per l’Emilia Romagna, Salvini la campagna in Emilia Romagna la fa solo per mandare a casa Conte, la mia avversaria è stata completamente sostituita da lui”. Lo dice il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini, ospite di Stasera Italia su Rete4.