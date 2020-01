Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Ancora una volta la mia avversaria scappa. Da giorni era annunciato un confronto su Sky. Il confronto è saltato per il ritiro della candidata della destra. Ci insultano, non hanno un programma e soprattutto nascondono la loro candidata. L’Emilia-Romagna non merita questo”. Lo scrive Stefano Bonaccini del Pd su twitter.