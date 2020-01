“Ecoesperto in sistemazione e manutenzione aree verdi”: conclusa a Messina la seconda fase del progetto

Si è conclusa ieri, 3 gennaio 2020, a Messina la seconda fase del progetto ECOSCATENANTE relativa al corso di formazione per “Ecoesperto in sistemazione e manutenzione aree verdi” rivolto a n. 8 soggetti in esecuzione penale esterna.

Il percorso formativo della durata di 150 ore ha visto la partecipazione attiva di tutti gli otto destinatari, seguiti da docenti e professionisti delle tematiche teoriche e pratiche affrontate.

Durante la giornata conclusiva di ieri, è stato dato un incoraggiamento e da parte assessore Calafiore del Comune di Messina, dott.ssa Rigoli dell’UEPE di Messina e la consigliera Interdonato di Messinaservizi Bene comune spa, ai partecipanti che hanno affrontato ieri le prove finali, necessarie ad accedere alla terza fase :un tirocinio retribuito della durata di 12 mesi presso la società Messinaservizi Bene Comune S.p.a., per n. 4 soggetti che hanno superato con ottimi voti le valutazioni in itinere e finali.

“Si tratta di un grande risultato di riqualificazione e di inserimento socio lavorativo che rimette in gioco soggetti che stanno superando una fase difficile della loro vita” dice il direttore del progetto Fabio Galluzzo.

Il Progetto ECOSCATENANTE” finanziato dal FSE 2014-2020 – Assessorato alla Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Sicilia a valere dell’Avviso 10/2016, con capofila Green Life soc coop e partner Associazione Working-Agenzia per il lavoro e Nuova Prospettiva soc. coop. continua con i medesimi obiettivi e fasi (Orientamento – Formazione – Tirocinio – Accompagnamento al Lavoro) anche all’interno degli istituti penitenziari di Gazzi a Messina, Madia a Barcellona Pozzo di Gotto e al Pagliarelli di Palermo.