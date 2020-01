Elezioni Calabria, Salvini: “Qui voglio stravincere e cancellare il Pd”

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Io qui in Calabria non voglio vincere, ma voglio stravincere e cancellare il Partito democratico”. Lo dice ad un comizio a Crotone.

A stretto giro la replica di Filippo Sensi del Pd che su Twitter scrive: “Leggo che Salvini va in giro a dire di volere ‘stravincere’ e ‘cancellare il Pd’. Magna tranquillo, Matte’, non ti è bastata la sveglia di agosto?”.