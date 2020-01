Emergenza incendi in Australia: alta l’allerta nonostante leggere piogge e calo delle temperature [FOTO]

Intensità dei venti e temperature in calo negli Stati di Victoria e del Nuovo Galles del Sud: nonostante la situazione meteo sia leggermente cambiata rispetto alle scorse settimane, le autorità di entrambi gli Stati australiani hanno sottolineato che il pericolo di ulteriori incendi è ancora concreto. L’avvertimento è giunto dopo una “giornata terribile” di caldo estremo e condizioni pericolose, durante la quale centinaia di case sono state distrutte.

Più di 150 incendi boschivi divampano nel New South Wales, mentre 45 roghi infuriano nel Victoria, due dei quali a livello di emergenza.

Il decesso di un 47enne ha fatto salire a 24 il bilancio totale delle vittime degli incendi, dall’inizio della stagione, a settembre. Oltre 6 milioni di ettari di terreno sono stati distrutti.

“Ieri è stata una giornata terribile“, ha spiegato ai giornalisti il commissario dei vigili del fuoco rurali del Nuovo Galles del Sud, Shane Fitzsimmons, spiegando che centinaia di proprietà sono state probabilmente danneggiate o distrutte a causa degli incendi di sabato e della loro propagazione. Fitzsimmons ha poi confermato che c’è stato un “allentamento delle condizioni” in seguito alla pioggia sulla costa meridionale. “E’ certamente un gradito sollievo“. “E’ un sollievo psicologico se non altro per tutte le comunità colpite“, ma purtroppo la pioggia “non sta spegnendo gli incendi“.

A Victoria e autorità continuano a condurre evacuazioni di massa con l’aiuto dei militari: il clima più fresco e la pioggia leggera hanno portato un po’ di tregua ai vigili del fuoco nell’area, dove quasi 1 milione di ettari di terreno stavano bruciando. Circa 110 proprietà sono state confermate distrutte nello Stato questa settimana.

“Oggi è un po’ più facile, ma ci sono molte altre sfide“, ha spiegato il premier di Victoria Daniel Andrew ai giornalisti. “Il fumo, la visibilità – avevamo sperato di volare nel centro di controllo degli incidenti a Tallangatta. Non siamo stati in grado di farlo, visto lo spessore del fumo“.