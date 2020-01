Incendi in Australia: ridotta in cenere un’area grande quanto l’Irlanda, l’emergenza potrebbe durare mesi

Il governo australiano ha stanziato 2 miliardi di dollari australiani, pari a un miliardo e 250 milioni di euro, in due anni per sostenere le comunità colpite dagli incendi.

E’ ormai ridotta in cenere un’area grande quanto l’Irlanda, con paesaggi anneriti e annientati, sovrastati da un cielo rosso e densi di aria irrespirabile.

Secondo le autorità locali l’emergenza ancora per settimane o addirittura mesi.

Il premier Scott Morrison, criticato per la sua risposta all’emergenza, ha impegnato 1,4 miliardi di dollari per un fondo nazionale di ricostruzione.