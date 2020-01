Emergenza incendi in Australia: il bilancio sale a 17 vittime, dispiegato l’esercito [FOTO]

E’ salito a 17 il bilancio delle vittime dei devastanti incendi che da mesi ormai divampano in Australia: le autorità hanno confermato che due decessi sono stati registrati nelle scorse ore a Lake Conjola, sulla costa meridionale del New South Wales, dove le persone morte sono in tutto 15 e altre 4 sono disperse.

Nella regione più di 175 case sono state distrutte dalle fiamme, mentre in totale nel Paese le abitazioni bruciate sono oltre mille.

Nella notte, circa 4mila persone nella città costiera di Mallacoota si sono rifugiate sulle spiagge per mettersi in salvo, così come in altre località costiere.

Navi e aerei militari sono stati dispiegati per contribuire ai soccorsi, portando acqua potabile, carburante e cibo nelle comunità isolate.

Negli scorsi mesi in Australia sono stati ridotti in cenere in tutto 5 milioni di ettari di terra. Alcune città hanno cancellato gli spettacoli pirotecnici per Capodanno, mentre solo Sydney ha mantenuto l’evento, tra molte polemiche.

A Canberra la qualità dell’aria è 21 volte sopra il limite di pericolo: sarebbe il dato peggiore al mondo. Il fumo generato dagli incendi ha raggiunto anche la Nuova Zelanda.