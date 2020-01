Emergenza incendi in Australia: petizione per l’inserimento dei koala in Nuova Zelanda

Attraverso una petizione, migliaia di persone chiedono che i koala vengano introdotti in Nuova Zelanda per sfuggire ai devastanti incendi boschivi che stanno devastando l’Australia da mesi, ma la proposta è stata respinta.

Il gruppo Koala Relocation Society sostiene che i koala sono “funzionalmente estinti in Australia“, ma potrebbero prosperare in Nuova Zelanda, dove sono presenti quasi 30mila ettari dedicati alla coltivazione di eucalipti.

Secondo le ultime stime, potrebbero essere un miliardo i koala e gli altri animali colpiti dai roghi che imperversano in tutta l’Australia.

In poche ore la petizione online è stata firmata da 7.500 persone, ma un portavoce del primo ministro Jacinda Ardern ha precisato che l’obiettivo è domare gli incendi in modo che i koala “possano rimanere nel loro habitat naturale”.