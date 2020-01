Emergenza rifiuti a Roma, immondizia e cassonetti pieni nel XII Municipio: “Situazione fuori controllo” [FOTO]

A Roma, è ancora emergenza rifiuti: cumuli di spazzatura non raccolta per le strade con cui banchettano gabbiani e topi, cattivo odore e cassonetti incendiati non fanno di certo onore alla Città Eterna.

“È veramente una situazione fuori controllo quella della raccolta e gestione dei rifiuti a Roma. Si parla molto su varie ipotesi di discarica nel territorio di Roma, prima è stata la volta di Falcognana, poi di Tragliatella, ora di Monte Carnevale, in piena Valle Galeria, senza al momento una soluzione credibile sulla gestione dei rifiuti. Un tema inerente problemi a salute, ambiente e decoro di una città che rappresenta anche la Capitale d’Italia. Ad oggi la situazione delle strade ed anche nei pressi degli istituti scolastici o dei presidi sanitari è veramente gravissima con cassonetti stracolmi da giorni, topi, gabbiani e blatte che proseguono a banchettare fra i rifiuti, con cassonetti in alcuni casi dati alle fiamme e lasciati per giorni senza alcun intervento di rimozione“, ha dichiarato in una nota Piergiorgio Benvenuti, già Presidente di Ama ed oggi Portavoce del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale. “I cittadini, i bambini che raggiungono le scuole, i turisti debbono fare un vero e proprio slalom per camminare, fra rifiuti non raccolti, strade sporche e cattivo odore. Altro che emergenza, qui si deve parlare di disastro annunciato e che deve trovare soluzioni immediate, vi è un danno enorme alla Capitale d’Italia e quindi all’intero Paese“, conclude.

Nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, le immagini dal XII Municipio: cassonetti pieni e spazzatura ovunque.