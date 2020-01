Epifania: festa a Venezia per la regata delle Befane [FOTO]

Festa oggi a Venezia in occasione dell’Epifania: come da tradizione, hanno sfilato 5 “mascarete” (barche tradizionali a remi), condotte da altrettante “befane“, ovvero da gondolieri “over 50“, abbigliati con gonne, scialle e crinoline, con una scopa a prua e remo tra le mani.

La competizione, patrocinata dal Comune di Venezia e della Regione Veneto, ha visto anche la partecipazione di numerose barche a remi con a bordo, oltre che tanti sostenitori, anche Babbi Natale e Befane.

A tagliare per prima il traguardo del ponte di Rialto è stata la “mascareta” marrone di Riccardo Romanelli, seguito da quella gialla di Sandro Inchiostro e da quella arancione di Francesco Guerra.