Escursionista in difficoltà sull’Etna, salvata dai carabinieri di Linguaglossa

Un’escursionista in difficoltà sull’Etna è stata soccorsa dai carabinieri della stazione di Linguaglossa: la 24enne, accompagnata da un coetaneo di Misterbianco, stava percorrendo a piedi con l’utilizzo delle ciaspole la strada pedemontana, quando, introdottasi all’interno di un canalone scosceso per raggiungere la pista da sci “tana della volpe”, a causa delle difficoltà incontrate, è stata colta da un violento attacco di panico che l’ha bloccata, impedendole di raggiungere la pista o ritornare al luogo di partenza. L’accompagnatore ha chiesto aiuto al 112 consentendo l’intervento dei militari di Linguaglossa che, con la motoslitta in dotazione, hanno raggiunto i 2 escursionisti e, assieme a personale del soccorso alpino e speleologico siciliano, li hanno soccorsi e condotti a Piano Provenzana.