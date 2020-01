Esplosione del vulcano Taal nelle Filippine: morti tutti gli animali nelle aree colpite, “inutile tornare per metterli in salvo”

A seguito della violenta esplosione del vulcano Taal nelle Filippine, avvenuta domenica scorsa, il National Disaster Risk Reduction and Management Council ha reso noto che sono già tutti morti gli animali e le piante nell’area interessata, sull’isola di Luzon, vicino a Manila.

“Siamo stati informati durante le perlustrazioni aeree che tutta la flora e la fauna vicino al vulcano era morta e quindi era inutile tornare per cercare di mettere in salvo gli animali“, ha dichiarato il portavoce Mark Timbal, all’emittente filippina Abc-Cbn News.

Una volta terminata la fase di attività del vulcano, il governo filippino ha fatto sapere che non autorizzerà più alcuna costruzione sull’isola, ma aiuterà a ricostruire e ripopolare le comunità della provincia di Batangas.