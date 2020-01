Facebook Down? Problemi con le notifiche del noto social: cosa sta succedendo

Da circa un’ora numerosi utenti di Facebook stanno riscontrando problemi. Dopo il down di WhatsApp della scorsa settimana oggi tocca al noto social network. Migliaia di utenti non riescono a visualizzare le notifiche, né da smartphone né da PC.

Si tratta di un disservizio momentaneo che tra l’altro si era già verificato qualche giorno fa. In genere si provvede nel giro di poche ore a riattivare tutte le funzioni. Intanto gli utenti, anche su Twitter, stanno postando commenti in merito. È l’ennesimo problema, nel giro di pochi giorni, per le app di Mark Zuckerberg.