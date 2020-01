Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “A Venezia ieri un episodio grave di violenza che va condannata senza se e senza ma. Solidarietà della Cisl ad Arturo Scotto e alla sua famiglia. Non bisogna lasciare tanti giovani in balia di una propaganda antisemita che offende la memoria e vuole cancellare la storia”. Così in un tweet la leader della Cisl, Annamaria Furlan.