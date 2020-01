Ferriera Servola: Uilm, bene impegno Fincantieri, prevede ulteriori soluzioni occupazione

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Accogliamo favorevolmente l’impegno di Fincantieri, anticipato dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a riassorbire eventuali esuberi che risultassero alla fine del piano di riconversione delle Acciaierie Arvedi Trieste. Patuanelli ha accolto le nostre richieste avanzate al Mise in occasione dell’incontro del 23 dicembre per la definizione dell’accordo sindacale”. Così Guglielmo Gambardella, responsabile nazionale Uilm.

“Adesso – continua – ci attendiamo che ulteriori garanzie occupazionali vengano definite nel nuovo Accordo di Programma anche da Regione FVG, Comune ed Autorità Portuale. I lavoratori della Ferriera di Servola devono avere tutte le rassicurazioni possibili in una fase di trasformazione così delicata della riconversione e ricollocazione, oltre agli impegni già assunti da Arvedi con il Piano industriale”.