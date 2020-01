Filippine in allerta per il vulcano Taal ma migliaia di residenti rifiutano di evacuare o sono già tornati alle loro abitazioni

Quasi 40.000 persone sono state evacuate dalla zona intorno al vulcano Taal, nelle Filippine, che potrebbe eruttare violentemente in qualsiasi momento, riferiscono le autorità. Ma ci sono molte altre migliaia di persone che rifiutano di lasciare l’area o che addirittura sono già tornate alle loro abitazioni.

Per il terzo giorno di fila, il vulcano Taal, che si trova al centro di un lago circa 70km a sud della capitale Manila, ha prodotto una nube di cenere e fontane di lava. Chiunque si trovi a meno di 14 km dal vulcano ha ricevuto l’ordine di evacuazione: potenzialmente si tratta di 300.000 persone. Ufficialmente, sono state evacuate 38.200 persone, secondo l’agenzia per i disastri. Le autorità locali, però, hanno lamentato il fatto che molte altre persone stanno complicando gli sforzi di evacuazione, decidendo di rimanere nella zona pericolosa.

“Ho dovuto mettere Talisay in isolamento per impedire che i residenti, che erano già nei centri di evacuazione, tornassero indietro. Volevano controllare le loro case, i loro beni e gli animali, ma non dovrebbero farlo perché è molto pericoloso”, ha affermato Gerry Natanauan, sindaco di una delle città che si trova all’interno della zona di pericolo del vulcano.

Si sono aperte diverse nuove fessure, emettendo pennacchi di vapore, mentre sono stati registrati centinaia di terremoti vulcanici (almeno 355 scosse dalla violenta esplosione del 12 gennaio scorso). Se si verificasse un’eruzione, nessuno sarebbe in grado di tornare a casa perché sarebbero devastate, ha affermato Renato Solidum, direttore di PHIVOLCS (Istituto di Vulcanologia e Sismologia delle Filippine). “La minaccia è reale”, ha sottolineato.

Tuttavia, molti rifiutano di seguire le allerte ed evacuare. Nella città di Balete, che si trova al confine della zona di pericolo, sono stati inviati veicoli della Croce Rossa per portare via 1.000 residenti, ma sono tornati con solo 130 persone perché il resto crede di essere abbastanza lontano dal vulcano, riportano le autorità. Finora non sono state riportate vittime, ma un’eruzione potrebbe essere imminente. A Manila, gli uffici governativi hanno riaperto oggi dopo essere stati chiusi a causa dello strato di cenere che si era depositato in città, ma le scuole sono rimaste chiuse e molte persone indossano ancora mascherine protettive.

Visitando l’area, il Presidente Rodrigo Duterte ha scherzato, suggerendo un modo tradizionale per calmare il vulcano: “Dovreste andare lì, dire una piccola preghiera e offrire qualcosa. Facciamolo in modo primitivo, come farebbero i nostri antenati”. Il vulcano Taal ha eruttato oltre 30 volte negli ultimi 500 anni, più recentemente nel 1977. Nonostante Taal siano uno dei vulcani attivi più piccoli del mondo, ha una storia mortale: un’eruzione del 1911 ha ucciso oltre 1.300 persone. Un’eruzione del 1754 è durata per mesi. Le Filippine si trovano lungo l’”Anello di Fuoco”, la fascia di vulcani, incline anche ai terremoti, che circonda il Pacifico.