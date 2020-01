Filippine, segni di vita nella devastazione provocata dall’eruzione del vulcano Taal: salvati alcuni animali dall’isola di Luzon [FOTO]

L’improvvisa eruzione del vulcano Taal del 12 gennaio ha costretto all’evacuazione migliaia di filippini che vivevano nell’area intorno al vulcano. Lasciando la zona in fretta e furia, i residenti non hanno solo lasciato le loro case ma anche i loro animali. Con le enormi quantità di cenere ricaduta, le idilliache località sono state trasformate in un’area fantasma, dove tutto è stato ricoperto da uno spesso strato di cenere.

Oltre alla pesca, i residenti dell’isola di Luzon, dove si trova il vulcano Taal, si guadagnano da vivere allevando il bestiame e offrendo corse a cavallo ai turisti che vogliono risalire il cratere del Taal. Ma l’eruzione del 12 gennaio ha cancellato buona parte della vita che i residenti conducevano sull’isola di Luzon. Il residente Ronnie Barrion ha dichiarato di non aver avuto abbastanza tempo per portare gli animali con sé quando ha evacuato l’isola. Ora le carcasse di maiali intrappolati in gabbie di bambù hanno iniziato a decomporsi e ad emettere cattivo odore. Le mucche sono state sepolte da uno strato di cenere spesso un metro.

Due giorni dopo, la Metropolitan Manila Development Authority, volontari del settore privato e alcuni residenti hanno visitato l’area nella speranza di trovare dei sopravvissuti, anche se il National Disaster Risk Reduction and Management Council aveva affermato che piante e animali erano già morti.

La perseveranza dei volontari, invece, ha dato dei frutti, poiché sono stati in grado di riportare in sicurezza alcuni animali (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Una barca di residenti ha salvato, per esempio, 4 cavalli dall’isola, tutti ricoperti dal fango. Un team di 20 perone della Metropolitan Manila Development Authority è stato impiegato per condurre la prima visita oculare governativa sull’isola a bordo di una barca. “Questi animali sono la principale fonte di sopravvivenza delle persone qui. Siamo qui per soccorrere gli animali e se ci fossero ancora persone, prenderemmo anche loro naturalmente”, ha detto Chris Palcis, leader del gruppo.