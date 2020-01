Filippine, osservate fratture nelle aree vicino al vulcano Taal: segni di risalita del magma, l’allerta è massima [FOTO]

PHIVOLCS, l’Istituto di Vulcanologia e Sismologia delle Filippine, ha dichiarato che le fratture che stanno emergendo nelle strade di Batangas sono segni che magma o roccia fusa si stanno muovendo verso il vulcano Taal, che il 12 gennaio ha prodotto una violentissima esplosione ricoprendo di cenere l’isola di Luzon e costringendo migliaia e migliaia di persone ad evacuare. Nel suo ultimo bollettino, PHIVOLCS ha affermato che le fratture sono state osservate a Sinisian, Mahabang Dahilig, Dayapan, Palanas, Sangalang, e Poblacion a Lemery; Pansipit a Agoncillo; Poblacions 1, 2, 3, e 5 a Talisay; Poblacion a San Nicolas e nella strada che collega le città di Agoncillo e Laurel (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

“Quello che stiamo osservando ora, i terremoti e le fessure, sono segni che il magma sta ancora salendo verso il Taal”, ha spiegato Mariton Bornas, capo della divisione di previsione delle eruzioni e monitoraggio dei vulcani della PHIVOLCS. Sono stati registrati almeno 335 terremoti vulcanici tra domenica 12, giorno dell’esplosione, e oggi, martedì 14 gennaio. La scossa più forte ha avuto magnitudo 4.1, un’intensità forte per un terremoto vulcanico.

Il vulcano Taal era stato messo sotto il livello di allerta 1 nel marzo 2019, dopo che PHIVOLCS aveva monitorato un notevole numero di deboli terremoti nell’area. Solitamente, prima di un’eruzione vulcanica, vengono monitorati sciami sismici. Bornas, che studia il vulcano Taal, ha dichiarato che durante le precedenti eruzioni, erano apparse fessure prima di una grande eruzione o di un’eruzione esplosiva. “Dopo una grande eruzione, appaiono fessure e poi il terreno sprofonda”, ha spiegato, aggiungendo che l’abbassamento è causato dal vuoto creato nel sottosuolo quando il vulcano scarica il magma in superficie. Tuttavia, l’esperta ha spiegato che il magma non può scorrere dalle fessure: “Queste sono caratteristiche di deformazione del suolo”.

Non è chiaro se le fessure porteranno ad un’eruzione esplosiva nei prossimi giorni, ma Bornas ha spiegato che è simile a quanto successo nel 1911. L’esperta ricorda come, secondo i resoconti storici, l’esplosione del 1911 fosse iniziata con un basso livello di attività nel cratere principale il 27 gennaio, seguita dalla comparsa di fessure il giorno seguente. La grande eruzione poi si verificò il 30 gennaio. È notevole, inoltre, che le fessure del 1911 si siano verificate nelle stesse aree di Batangas: Lemery, San Nicolas, Taal, Talisay e Tanauan. Alla domanda se i residenti dovrebbero lasciare le aree che mostrano segni di fessure, Bornas ha dichiarato: “Penso che avrebbero già dovuto evacuare”.

L’esperta ha chiarito che la presenza delle fessure non può prevedere un’eruzione esplosiva, ma è solo un’indicazione che c’è il movimento di un grande volume di magma. Inoltre, ha spiegato che ora il problema è che mentre c’è una bassa attività in superficie nel vulcano, il passaggio verso la superficie stessa è stato già liberato dopo ore di esplosioni freatiche durante il primo giorno di attività. “Il Taal è stato aperto. Se c’è magma proveniente dal profondo, sarà in grado di salire rapidamente. Non ci sono più blocchi”, ha detto.

Tra gli altri pericoli di un’eruzione esplosiva, ci sono quelli di uno tsunami vulcanico e frane. Il vulcano Taal rimane sotto un livello di allerta 4 su una scala di 5, che significa che un’eruzione esplosiva potrebbe verificarsi nelle prossime ore o nei prossimi giorni.