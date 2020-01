Filippine, torna l’incubo poliomielite: al via la campagna vaccini

La poliomielite è tornata a mietere vittime nelle Filippine e Oms e Unicef hanno avviato tre campagne di vaccinazione sostenendo il dipartimento della Sanità filippino nelle isole remote di Basilan, Sulu e Tawi-Tawi (BaSulTa), per raggiungere 488.000 bambini sotto i 10 anni.

Il Dipartimento della Sanità ha annunciato lo scorso 19 settembre il primo caso di poliovirus di tipo 2 riscontrato a Marogong, Lanao del Sur. Il 26 novembre si e’ invece riaffacciato il poliovirus di tipo 1 a Maluso, Basilan. Il 6 dicembre, il primo caso di polio dopo 27 anni e’ stato confermato a Sabah, in Malesia, e si e’ scoperto che aveva legami genetici con il caso di polio individuato in Basilan.

“L’Unicef è preoccupato per la situazione dei bambini in BaSulTa e del resto dei bambini nel Barmm (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao) – ha dichiarato Andrew Morris, responsabile dell’ufficio sul campo dell’Unicef di Mindanao -. Sono tra i bambini piu’ vulnerabili nelle Filippine. La vaccinazione e’ l’unico modo per proteggere i bambini dalla polio. I vaccini sono sicuri ed efficaci. Dobbiamo lavorare tutti insieme per fermare la diffusione del virus”.

“L’Oms riconosce che il Dipartimento sanitario e le unita’ governative locali hanno lavorato instancabilmente durante le vacanze per essere preparati a questa risposta. Il sostegno politico di alto livello e’ stato determinante per il successo a cui abbiamo assistito nei cicli precedenti. Esortiamo tutte le parti a garantire un’alta copertura durante questa campagna per assicurare che tutti i bambini vulnerabili di queste isole ricevano la tanto necessaria protezione”, ha dichiarato Rabindra Abeyasinghe, rappresentante dell’OMS nelle Filippine. Un appello particolare e’ stato rivolto da Oms e Unicef ai genitori e a chi si prende cura dei bambini affinché siano rispettati i cicli sincronizzati di vaccinazione antipolio nelle aree prioritarie indicate dal Dipartimento della Sanità.