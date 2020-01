Filippine, un gruppo di turisti stava scalando il vulcano Taal al momento dell’eruzione: tutto è iniziato con un po’ di fumo [FOTO e VIDEO]

Quella del 12 gennaio era iniziata come una giornata come tante altre per le persone che vivono intorno al vulcano Taal, nelle Filippine. Gli abitanti del luogo solitamente portano i turisti in tour per visitare il lago del cratere e altre bellissime località turistiche dell’isola di Luzon e così stavano facendo anche quel giorno. Ma nell’arco di poche ore, quella giornata avrebbe preso una piega totalmente diversa.

Michella Dominici e altri turisti, tra cui bambini, erano stati accompagnati dalle guide turistiche nel punto che offre una delle viste migliori del lago del cratere. Il lago era bellissimo, ma Michella ha notato qualcosa: del fumo che proveniva da un particolare punto del cratere. Poiché il fumo non era di grande entità, non ha destato preoccupazione ma le cose sarebbero cambiate nell’arco di pochi minuti. Con il fumo che continuava ad aumentare e a salire sempre più in alto, i residenti locali hanno subito capito che non sarebbe stata una giornata ordinaria: il vulcano stava eruttando e bisognava evacuare tutti il prima possibile! Così, i cavalli che solitamente vengono utilizzati per portare i turisti in tour, sono stati sfruttati per allontanarli il prima possibile dai sentieri escursionistici.

Tutti sapevano che bisognava lasciare immediatamente l’isola, ma nel caos della situazione Michella è riuscita a registrare un video della loro escursione e dei concitati momenti dell’evacuazione (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Le immagini mostrano esattamente quello che è successo sull’isola poco prima che il vulcano eruttasse. Mentre scendevano verso il molo, Michella ha ripreso le immagini dell’alta colonna di cenere e fumo che si sollevava dal vulcano Taal. Giunti al molo, hanno trovato le barche che li hanno velocemente allontanati dall’isola.

Solo quando sono stati al sicuro, il gruppo ha tirato un sospiro di sollievo. Anche perché guardando indietro, il vulcano aveva già iniziato la sua eruzione, emettendo tonnellate di materiale vulcanico a circa 15km di altezza. Senza dubbio, questi turisti hanno rischiato moltissimo ma alla fine sono riusciti a fuggire dall’isola in tempo. Sebbene molti vulcani del mondo siano ormai consolidate località turistiche, rimangono sempre imprevedibili e in grado di scatenare la loro violenza da un momento dell’altro.