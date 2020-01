Filippine, il vulcano Taal ha devastato l’isola di Luzon: animali sterminati, foreste distrutte dalla cenere. Si teme “esplosione pliniana”, 20 milioni di persone a rischio [FOTO e VIDEO]

La violenta esplosione del vulcano Taal, nelle Filippine, Domenica 12 Gennaio ha sterminato milioni di animali e piante sull’isola di Luzon e vicino Manila, la metropoli capitale del Paese asiatico. Il National Disaster Risk Reduction and Management Council ha spiegato che le città più colpite sono quelle più vicine al vulcano: Laurel, Balete, Talisay, San Nicolas, Agoncillo, Alitagtag, Mataas na Kahoy, Lemery, Tanauan e Lipa. “Siamo stati informati durante le perlustrazioni aeree che tutta la flora e la fauna vicino al vulcano era morta e quindi era inutile tornare per cercare di mettere in salvo gli animali“, ha dichiarato il portavoce Mark Timbal, all’emittente filippina Abc-Cbn News. Quanto agli sfollati, al momento sono ospitati in 76 centri di accoglienza e il portavoce ha invitato la popolazione filippina a donare cibo e acqua. Una volta finita l’eruzione vulcanica, il governo filippino ha fatto sapere che non autorizzerà più alcuna costruzione sull’isola, ma aiuterà a ricostruire e ripopolare le comunità della provincia di Batangas.

Intanto la colonna eruttiva sopra il vulcano Taal nelle Filippine non c’è più’: vuol dire che “questa fase di picco esplosivo e’ scemata“, ma l’eruzione è ancora in corso e “può evolvere in un’eruzione di tipo esplosivo, finire, o magari dare origine esplosioni violente di acqua e rocce (dette di tipo freatico) che possono andare avanti per un tempo lungo“. A spiegarlo all’ANSA e’ Piergiorgio Scarlato, primo ricercatore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Il fatto che sia stata decisa un’evacuazione di tipo preventivo di 500.000 persone “indica che un’evoluzione esplosiva di tipo Pliniano (come quella di Pompei nel 79 d.C.) è un’ipotesi reale, decisa su un principio di cautela“, secondo Scarlato. In questo caso però l’impatto sarebbe ben maggiore dell’area di 25 chilometri quadrati evacuata ora, su cui vivono mezzo milione di persone, ma avrebbe ricadute “ben piu’ ampie, per centinaia di chilometri – aggiunge – Basti pensare che nel raggio di 100 chilometri vivono 20 milioni di persone“.