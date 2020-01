Fisco: Misiani, ‘inizia stagione taglio tasse lavoratori’

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Inizia una nuova stagione di taglio delle tasse ai lavoratori, un obiettivo per il quale il Partito Democratico ha investito le proprie energie con la manovra economica. Milioni di italiani si ritroveranno in tasca fino a mille euro in più a regime”. Lo dice in una nota il viceministro all’Economia, Antonio Misiani.

“Un risultato importante e non scontato nella maggioranza, che trova il sostegno delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori. Ora al lavoro per rilanciare lo sviluppo a partire dall’attuazione del grande piano di investimenti pubblici e privati per l’economia verde e le infrastrutture sociali”.