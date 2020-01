Francia: Le Maire, ‘impatto limitato, scioperi pesano 0,1 punto/pil su 1 trimestre’

Parigi, 20 gen. (Adnkronos) – L’impatto degli scioperi in Francia contro la riforma delle pensioni, che durano da oltre quaranta giorni, resta finora “molto limitato” ma “non è una ragione per non passare ad altro”. Ad affermarlo ai microfoni della tv francese all news è il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire. “Ci sarà un impatto sull’economia francese ma penso che sarà un impatto limitato. Per ora pensiamo che sarà di 0,1 punto percentuale su un trimestre e quindi sull’anno l’impatto sarà molto limitato. Ma non è una ragione per non passare ad altro”, sottolinea il ministro francese evidenziando come molti esercizi sono particolarmente colpiti dagli scioperi.