Meteo, ondata di freddo estremo congela il Canada: quasi -50°C e con i vestiti congelati si gioca a “frisbee” [FOTO e VIDEO]

Anche se gli abitanti del Canada sono abituati a periodi di grande freddo, le temperature di oltre -40°C registrate negli ultimi giorni hanno messo a dura prova anche la loro resistenza e soprattutto hanno alterato le loro attività quotidiane. A partire dal 6 gennaio a Yellowknife e dal 9 gennaio a Whitehorse, un’ondata di freddo artico ha interessato i Territori del nord-Ovest e dello Yukon, così come il nord delle province occidentali. Il servizio meteorologico del Canada ha informato che quasi un terzo del territorio si trova sotto allerte per condizioni meteorologiche estreme. Le medie stagionali parlano di temperature minime intorno a -22°C, di gran lunga superiori ai -47°C registrati di recente, senza tenere conto dell’effetto del vento sulla temperatura percepita. Nella gallery scorrevole in alto, le immagini più significative di questa ondata di gelo in Canada.

Nelle 3 province della Columbia Britannica, dell’Alberta e del Saskatchewan, nel Canada occidentale, la colonnina di mercurio si è fermata intorno ai -30°C ieri, martedì 14 gennaio. Questi valori, associati all’effetto del vento, hanno provocato temperature percepite di -40/50°C! Gli abitanti di Regina, capoluogo della provincia di Saskatchewan, hanno sopportato temperature massime di -26°C, che con il vento hanno prodotto temperature percepite di -43°C! Ad Edmonton, capoluogo della vicina Alberta, ieri è stata registrata una massima di -29°C (temperatura percepita di -34°C). Il centro e il nord della Columbia Britannica hanno avuto temperature percepite di -40/45°C! A Calgary raggiunti i -32°C, mentre Dawson City (Yukon) ha toccato i -47,2°C. “Quando si sprofonda sotto i -40°C, è abbastanza eccezionale! Guardando i dati, sono le temperature più fredde che abbiamo visto dal 2008”, ha affermato Matt MacDonald, meteorologo di Environnement Canada.

Da una settimana, Environnement Canada ha moltiplicato le allerte per freddo estremo e nebbia. Il freddo estremo ieri ha costretto alla chiusura degli uffici di alcuni enti e all’apertura dei centri per i senzatetto. Alcuni hanno deciso di sfidare il freddo e immaginare un nuovo gioco: il lancio dei vestiti congelati, come fossero frisbee ma molto più pericolosi (vedi video in fondo all’articolo). Nella provincia dell’Alberta, l’elevato consumo di elettricità a causa delle temperature estreme ha provocato nelle ultime ore l’utilizzo delle riserve energetiche. Ad Edmonton, le temperature gelide hanno provocato la rottura dei binari della metropolitana leggera della città, causando gravi ritardi nel sistema del trasporto pubblico in città. 11 persone sono state ricoverate per congelamento delle estremità.

L’ondata di freddo è dovuta ad una massa d’aria artica spinta verso il Canada occidentale a causa dell’indebolimento del vortice polare in Siberia. Previste temperature estreme anche per il resto della settimana: solo nel weekend i valori aumenteranno, ma solo per avvicinarsi allo zero nella maggior parte dell’area interessata. La scorsa settimana, nello Yukon sono stati registrati -54°C.