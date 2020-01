Giornata Regionale dell’Alfabetizzazione Sismica: domani ad Amatrice “Lezioni di Terremoto”

Si svolgerà domani lunedì 13 gennaio ad Amatrice presso la palestra dell’Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne “Lezioni di Terremoto” in occasione della Giornata Regionale dell’Alfabetizzazione Sismica.

La giornata, indetta dal Presidente Nicola Zingaretti, è stata organizzata dall’Assessorato al Lavoro, Formazione, Scuola e Politiche per la Ricostruzione della Regione Lazio.

Wanda D’Ercole, dirigente regionale Lavori Pubblici, Difesa del Suolo dell’ Ufficio Speciale Ricostruzione parlerà del ruolo della Regione Lazio nella prevenzione del rischio sismico. Seguiranno gli interventi di Carlo Doglioni, Presidente Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; Mauro Dolce, direttore del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile; Il prof. Alberto Pierstininzi della Sapienza; Gabriele Scarascia Mugnozza , Presidente Commissione Grandi Rischi del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; Carmelo Tulumetto, Direttore Protezione Civile Regione Lazio.

Seguirà a metà convegno, un documentario dal titolo “Terremoti: memoria e prevenzione”.

A seguire una tavola rotonda alla quale parteciperanno Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale; Claudio Di Berardino, Assessore regionale politiche per la ricostruzione; Sergio Pirozzzi, consigliere regionale e Presidente della XII Commissione Emergenze, Protezione Civile e Ricostruzione; Fabio Refrigeri, consigliere regionale e Presidente della IV Commissione Bilancio.